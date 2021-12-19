Российские хоккеисты в овертайме уступили финнам со счетом 2:3 в заключительном матче Кубка Первого канала — второго этапа Евротура.

Российские хоккеисты потерпели первое поражение в четырех матчах и уступили финнам по дополнительным показателям.

В общем зачете Евротура финская команда вышла на первое место, после шести матчей имея в своем активе 13 баллов. На второй строчке расположилась сборная Швеции — 12 очков после шести игр.

Российская команда находится на третьем месте: в ее активе 10 баллов после шести проведенных встреч (без учета матча с Канадой на Кубке Первого канала).

Замыкает таблицу Еврохоккейтура сборная Чехии, у которой набран всего один балл после шести встреч.