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Лямкин — о полных трибунах в Новосибирске: «Было немного волнительно»

Артур Хайруллин
Обозреватель

Защитник сборной России Никита Лямкин в интервью «СЭ» прокомментировал победу над Казахстаном (4:1) в турнире «3x3» на Кубке Первого канала.

— Как тебе формат? Максимум играете так в сезоне 5 минут, а тут три периода по 7 минут.

— Достаточно тяжело оказалось, под конец очень прилично устал.

— Опять попробовали сделать лакросс, почему не получилось?

— Хорошо соперник сыграл — выбил шайбу с клюшки, даже не дал шанса.

— Почему было не так много моментов?

— Играли более аккуратно, я вообще старался всегда сзади третьим быть. Много пропускать не хотели.

— Удивило, что были полные трибуны?

— Да, даже немного волнительно было. Шикарная атмосфера.

— Не завидуете одноклубникам, которые греются в Дубае?

— Если у меня нет повреждений, всегда рад играть за сборную.

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Никита Лямкин
Хоккей
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