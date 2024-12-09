Хайруллин — о Кубке Первого канала: «Всегда приятно играть за сборную, это честь для нас»

Нападающий СКА Марат Хайруллин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

«Всегда приятно играть за сборную. Это честь для нас. Рад, что меня вызвали. Будем доказывать и, естественно, сборной всегда нужно выигрывать. Болельщики соскучились по играм сборной. Самое главное — порадовать их, себя и близких», — сказал Хайруллин «ВсеПроСпорт».

В турнире примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.