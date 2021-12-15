Нападающий сборной России потролил игрока сборной Канады

Нападающий сборной России Кирилл Марченко повздорил с защитником сборной Канады Брэндоном Гормли. Хоккеисты обменялись несколькими репликами, но до драки дело не дошло.

В одном из моментов Марченко подъехал поближе к сопернику и предложил тому «посмотреть на табло».

THE SWAGGER ON THIS KID ?



Kirill Marchenko gets a scoring chance and him and John Gilmour have words.



Marchenko pulls the ole 'Look at the scoreboard'



LOVE IT! #ChannelOneCup #CBJ pic.twitter.com/TnuStXisCL — This is the KHL (@KHLreplays) December 15, 2021

По ходу третьего периода россияне ведут со счетом 4:1.