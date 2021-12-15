Нападающий сборной России потролил игрока сборной Канады
20:31
Нападающий сборной России Кирилл Марченко повздорил с защитником сборной Канады Брэндоном Гормли. Хоккеисты обменялись несколькими репликами, но до драки дело не дошло.
В одном из моментов Марченко подъехал поближе к сопернику и предложил тому «посмотреть на табло».
По ходу третьего периода россияне ведут со счетом 4:1.
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