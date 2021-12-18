Нападающий сборной России попал под жесткий силовой прием от чеха

Нападающий сборной России Даниил Вовченко избежал травмы в матче Кубка Первого канала против Чехии. Во втором периоде он попал под жесткий силовой прием.

Россиянин смог подняться и продолжить встречу.

Отметим, что в первом периоде Вовчекно стал автором одного из голов российской команды.