Нападающий сборной Канады Найт: «Думаю, наши победы впереди»

Нападающий сборной Канады Корбэн Найт высказался о поражении команды от команды России в матче Кубка Первого канала (3:4).

«В целом интересная атмосфера в команде. Мы все приехали из разных лиг, нужно притереться друг к другу. Третий период получился у нас уже получше. Думаю, наши победы впереди. Для любого канадского мальчишки надеть форму с кленовым листом — мечта всей жизни. Я смотрел матчи сборной с детства. Сегодня особенный вечер для меня и моей семьи.

Поездка на Олимпиаду? Противоречивые чувства. Хочется, чтобы в сборной играли лучшие игроки на Олимпиаде. Но, как игроку, мне очень хочется поехать на игры и представлять Канаду», — сказал Найт.