Рашевский: «Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя в сборной России»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал попадание в состав сборной России на Кубок Первого канала.

«Мне написали родственники, поздравили с вызовом. Очень приятно, что мне доверяют. Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя. Думаю, Алексей Николаевич [Кудашов] подскажет, какую роль мне дать и как меня лучше использовать», — цитирует ТАСС Рашевского.

Кубок Первого канала пройдет в Москве пройдет с 15 по 18 декабря. На нем выступят сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Контракт 22-летнего форварда с «Динамо» действует до окончания нынешнего сезона. Рашевский набрал 26 (15+11) очков в текущем сезоне.