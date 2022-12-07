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Сегодня, 08:54

Рашевский: «Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя в сборной России»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал попадание в состав сборной России на Кубок Первого канала.

«Мне написали родственники, поздравили с вызовом. Очень приятно, что мне доверяют. Буду стараться использовать свой шанс и зарекомендовать себя. Думаю, Алексей Николаевич [Кудашов] подскажет, какую роль мне дать и как меня лучше использовать», — цитирует ТАСС Рашевского.

Кубок Первого канала пройдет в Москве пройдет с 15 по 18 декабря. На нем выступят сборные России, Казахстана и Белоруссии.

Контракт 22-летнего форварда с «Динамо» действует до окончания нынешнего сезона. Рашевский набрал 26 (15+11) очков в текущем сезоне.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сборная России по хоккею
Дмитрий Рашевский
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