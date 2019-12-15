«На таком уровне это недопустимо». Тренера сборной Чехии взбесила ошибка с гимном на матче в Москве

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после завершения матча Кубка Первого канала против Швеции (1:3) заявил, что ошибка с гимном, которая произошла перед началом встречи, недопустима на таком уровне. Перед началом игры организаторы включили гимн Казахстана вместо чешского, после чего не смогли найти верную запись.

— Сборная России уехала в Санкт-Петербург, и все, Кубок Первого канала как будто бы закончился, — цитирует Ржигу РИА «Новости». — На таком уровне подобные вещи недопустимы. Но и такое бывает, как мы видим.