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«На таком уровне это недопустимо». Тренера сборной Чехии взбесила ошибка с гимном на матче в Москве

17:32
Милош Ржига. Фото TT News Agency
Милош Ржига. Фото TT News Agency
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Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после завершения матча Кубка Первого канала против Швеции (1:3) заявил, что ошибка с гимном, которая произошла перед началом встречи, недопустима на таком уровне. Перед началом игры организаторы включили гимн Казахстана вместо чешского, после чего не смогли найти верную запись.

— Сборная России уехала в Санкт-Петербург, и все, Кубок Первого канала как будто бы закончился, — цитирует Ржигу РИА «Новости». — На таком уровне подобные вещи недопустимы. Но и такое бывает, как мы видим.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191215/1562415018.html

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