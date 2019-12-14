Михаил Григоренко: «У финнов даже вратари забивают?»

Нападающий сборной России Михаил Григоренко оценил игру команды в матче против Чехии (4:3 Б) на Кубке Первого канала.

— Вы сегодня забили гол с передачи Шипачева.

— Да, Вадим здорово отдал. У меня получился классный бросок по воротам.

— На вашу тройку была самая большая нагрузка. Не выдохлись под конец?

— Да нет. Тяжелая была игра, но завтра новый день.

— Какие ожидания от завтрашней игры на открытом воздухе на «Газпром арене»?

— В прошлом году там играли — очень понравилось. Крутое зрелище. Я думаю, все очень рады и с нетерпением ждут этого матча, как игроки, так и болельщики. Надеюсь, мы их не разочаруем и добьемся победы.

— Не страшно играть с финнами? Они отлично смотрятся. Даже вратари забивают.

— Даже вратари (смеется)? Нам нужно готовиться и выходить играть. Финны — хороший соперник. Будем разбирать их тактику.

— На открытом воздухе есть какие-то нюансы, к которым нужно отдельно готовиться?

— Не думаю. Разве что очень большая арена. Придут тысячи болельщиков. Нам нужно сразу же входить в игру.

— В чем нужно прибавить по игре?

— Нам нужно лучше играть в зоне обороны. Реализация моментов у нас тоже хромает. Да и в большинстве можем играть лучше. Во всем нужно прибавлять. (Алена Гребенькова)

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