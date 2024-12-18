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Меркли: «СКА-Арена» впечатляет, но стадион «Авангарда» мне нравится больше»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Авангарда» Райан Меркли рассказал о новой «СКА-Арене», на которой проходили игры Кубка Первого канала.

— Как вам «СКА-Арена»?

— Мне повезло сыграть на ней еще в прошлом сезоне. Она впечатляет. Очень большая, классный опыт.

— Сравнимо с ареной «Авангарда»?

— Она, наверное, поменьше, но тоже очень большая. И постоянно битком. У нас классные болельщики, арена шумная. Тоже очень впечатляющее сооружение. Мне она, конечно, немного больше нравится, но арена СКА в любом случае крутая — тем, сколько народу в нее может вместиться, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

С 12 по 15 декабря на «СКА Арене» состоялся Кубок Первого канала. «Россия 25» выиграла турнир, победив во всех трех матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
Райан Меркли
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