Майоров назвал ущербными международные соревнования без россиян

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как повлияло на его интерес к турниру отсутствие ведущих сборных на Кубке Первого канала-2024.

«Не мы отказывались от международных календарей на уровне федераций, а нас исключили из-за политических причин. Поэтому, думаю, что у людей, которые руководят в международных федерациях какая-то искра есть, что без участия россиян во всех видах спорта, в частности в хоккее, все это — ущербные соревнования. Потому что в России живет очень много миллионов людей, которые переживают за международный спорт», — сказал Майоров «СЭ».

Кубок Первого канала-2024 проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В этом турнире приняли участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира, в которую вошли хоккеисты — легионеры КХЛ. Победителем турнира стала команда «Россия 25».

Александр Абустин