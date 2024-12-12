Майк Кинэн сравнил «СКА Арену» с «Мэдисон Сквер Гарден»

Канадский тренер Майк Кинэн, возглавляющий сборную мира КХЛ на Кубке Первого канала, ответил на вопросы об изменениях в Санкт-Петербурге, где проходит турнир.

12 декабря сборная мира КХЛ уступила команде «Россия 25» (1:4).

— Как за 20 лет изменился Санкт-Петербург?

— Изменились спортивные сооружения. Сейчас мы на «СКА Арене», в невероятном дворце. Мне всегда нравилось играть в Санкт-Петербурге. Здесь отличные болельщики, которые с энтузиазмом поддерживают свою команду.

— С какой ареной можете сравнить «СКА Арену»?

— Наверное, с «Мэдисон Сквер Гарден». Атмосфера здесь наэлектризованная, как и там.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.