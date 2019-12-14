15 декабря сборная России проведет матч против команды Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

Команды будут играть на площадке канадского размера: 26 на 60 метров.

?? Матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия на «Газпром Арене» пройдет на площадке размером 26 на 60 м #снамироссия — Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019

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