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Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Матч Россия — Финляндия пройдет на площадке канадского размера

20:45
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15 декабря сборная России проведет матч против команды Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».

Команды будут играть на площадке канадского размера: 26 на 60 метров.

Сборная России по хоккею: результаты матчей, состав, новости и материалы

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