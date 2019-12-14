Матч Россия — Финляндия пройдет на площадке канадского размера
20:45
15 декабря сборная России проведет матч против команды Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе «Газпром Арена».
Команды будут играть на площадке канадского размера: 26 на 60 метров.
?? Матч Кубка Первого канала Россия — Финляндия на «Газпром Арене» пройдет на площадке размером 26 на 60 м #снамироссия— Хоккей России (@russiahockey) December 14, 2019
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