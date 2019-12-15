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Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Матч на «Газпром Арене» вошел в тройку самых посещаемых в Европе

19:51
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Игру Кубка Первого канала между Россией и Финляндией (2:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге посетили 67 877 зрителей — второй результат в хоккейной истории России. В прошлом году нам матч с финнами пришел 71 381 болельщик. Самым посещаемым матчем Европы является встреча сборных США и Германии (1:2 ОТ) в рамках ЧМ-2010 — 77 803 зрителя. (Денис Аль-Юсифи)

Самые посещаемые хоккейные матчи в истории Европы

Дата

Турнир

Город

Матч

Посещаемость

07.05.2010

Чемпионат мира

Гельзенкирхен, Германия

США — Германия — 1:2 ОТ

77 803

16.12.2018

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург, Россия

Россия — Финляндия — 5:0

71 381

15.12.2019

Кубок Первого канала

Санкт-Петербург, Россия

Россия — Финляндия — 2:0

67 877

22.12.2018

КХЛ

Санкт-Петербург, Россия

СКА — ЦСКА — 1:4

67 770

05.03.1957

Чемпионат мира

Москва, СССР

СССР — Швеция — 4:4

55 000

10.01.2015

Чемпионат Германии

Дюссельдорф, Германия

Дюссельдорф — Кельн — 3:2

51 125

05.01.2013

Чемпионат Германии

Нюрнберг, Германия

Нюрнберг — Берлин — 4:3

50 000

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