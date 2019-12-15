Матч на «Газпром Арене» вошел в тройку самых посещаемых в Европе
Игру Кубка Первого канала между Россией и Финляндией (2:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге посетили 67 877 зрителей — второй результат в хоккейной истории России. В прошлом году нам матч с финнами пришел 71 381 болельщик. Самым посещаемым матчем Европы является встреча сборных США и Германии (1:2 ОТ) в рамках ЧМ-2010 — 77 803 зрителя. (Денис Аль-Юсифи)
Самые посещаемые хоккейные матчи в истории Европы
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
Посещаемость
|
07.05.2010
|
Чемпионат мира
|
Гельзенкирхен, Германия
|
США — Германия — 1:2 ОТ
|
77 803
|
16.12.2018
|
Кубок Первого канала
|
Санкт-Петербург, Россия
|
Россия — Финляндия — 5:0
|
71 381
|
15.12.2019
|
Кубок Первого канала
|
Санкт-Петербург, Россия
|
Россия — Финляндия — 2:0
|
67 877
|
22.12.2018
|
КХЛ
|
Санкт-Петербург, Россия
|
СКА — ЦСКА — 1:4
|
67 770
|
05.03.1957
|
Чемпионат мира
|
Москва, СССР
|
СССР — Швеция — 4:4
|
55 000
|
10.01.2015
|
Чемпионат Германии
|
Дюссельдорф, Германия
|
Дюссельдорф — Кельн — 3:2
|
51 125
|
05.01.2013
|
Чемпионат Германии
|
Нюрнберг, Германия
|
Нюрнберг — Берлин — 4:3
|
50 000