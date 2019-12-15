Матч на «Газпром Арене» вошел в тройку самых посещаемых в Европе

Игру Кубка Первого канала между Россией и Финляндией (2:0) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге посетили 67 877 зрителей — второй результат в хоккейной истории России. В прошлом году нам матч с финнами пришел 71 381 болельщик. Самым посещаемым матчем Европы является встреча сборных США и Германии (1:2 ОТ) в рамках ЧМ-2010 — 77 803 зрителя. (Денис Аль-Юсифи)

Самые посещаемые хоккейные матчи в истории Европы