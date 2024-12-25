Маркус Филлипс рассказал о работе с Майком Кинэном на Кубке Первого канала

Канадский игрок «Торпедо» Маркус Филлипс рассказал о работе с Майком Кинэном на Кубке Первого канала.

«Великолепно. Рад был с ним познакомиться. В Канаде все знают, кто такой Кинэн. У него огромный опыт. Он справедливый тренер. Если ты допустил ошибку, он тебе об этом скажет. Майк всегда говорит правду, он честен с игроками. Это круто», — приводит слова Филлипса «ВсеПроСпорт».

Команда легионеров КХЛ заняла третье место на Кубке Первого канала, одержав одну победу против сборной Казахстана (3:1).