Нападающий сборной России Максим Мамин после победы над сборной Финляндией (5:1) на Кубке Первого канала оценил игру форварда Дмитрия Воронкова, который сделал дубль.

— Впечатления — отличные, три матча выиграли, — отметил Мамин. — Получилось практически все, что хотели. Сыграли по заданию. Понятно, что сегодня было тяжелее физически, но парни справились. Работали на сто процентов, поэтому результат пришел.

Наше звено? Здорово, что сегодня получилось забить. Воронков и Карнаухов забили первые голы за сборную. Приятные бонусы для них.

Очень понравилось играть с Воронковым. Парень работоспособный, здорово действует под воротами, понимает игру. Думаю, у него все еще впереди.

(Михаил Скрыль)