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Сушинский — о легионерах КХЛ: «Ни одного силового приема, легионеры приехали для удовольствия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал победу национальной команды России над сборной легионеров КХЛ (4:1) на Кубке Первого канала.

«Сама идея создания такой команды хорошая. Ожидалось, что легионеры окажут сопротивление, но его не получилось. Явно не хотели получить травму, поэтому ни одного силового приемы в их исполнении не было. В целом это предсказуемо. Иностранцы работают в своих клубах, на этот турнир они приехали для удовольствия. Получится сыграть — хорошо, не выйдет — ничего страшного», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

В следующем матче «Россия 25» сыграет с командой Белоруссии, а сборная мира КХЛ встретится с Казахстаном. Обе игры состоятся 14 декабря.

Источник: ВсеПроСпорт
Максим Сушинский
Хоккей
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