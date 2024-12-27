Соркин: «Рад был поиграть за сборную на Кубке Первого канала»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

«Впечатление отличные. Рад, что удалось выиграть трофей, порадовать большое количество болельщиков. Приятно было играть в присутствии более 20 тысяч зрителей. Спасибо им за поддержку.

Игры за сборную дают игровой тонус. Те ребята, которые оставались в клубах, только тренировались и немножко его потеряли. Так что я рад был поиграть за сборную. Да и немножко переключиться эмоционально, побыть в другом коллективе — это тоже полезно. Когда долгое время делаешь что-то одно и то же, это немножко приедается. Поэтому эмоции от поездки в Питер только хорошие. Хороший турнир провели, выиграли его и с положительным настроем вернулись в клубы», — цитируют «Известия» Соркина.