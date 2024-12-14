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Кузнецов отпраздновал победный гол в матче с Белоруссией фирменной птичкой

Алина Савинова
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Гол форварда Евгения Кузнецова в овертайме принес «России 25» победу над сборной Белоруссии в матче Кубка Первого канала (4:3).

32-летний хоккеист отличился на первой минуте дополнительного времени с передачи Василия Глотова.

Победный гол в ворота белорусской команды Кузнецов отпраздновал фирменной «птичкой».

«Россия 25» одержала вторую победу в Кубке Первого канала. В стартовом матче россияне обыграли команду звезд мира КХЛ со счетом 4:1.

В воскресенье, 15 декабря, российская команда встретится с Казахстаном.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Сборная России по хоккею
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