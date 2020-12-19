Нападающий сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал победу над Чехией (4:1) на Кубке Первого канала.

— 9 голов в 16 матчах за сборную? Честно, даже не задумывался над этим, — сказал Кузьменко. — Хорошо получается играть в сборной. Здорово, что так идет. Партнеры помогают мне, остается только оправдывать их доверие. Хочется играть все лучше и лучше и прогрессировать с каждым днем.

С Морозовым в клубе успели сыграть два матча. Ваня здорово помогает мне и Антону. У нас хорошо получается, наладилась «химия». Понимаем друг друга, играем в один и тот же хоккей. Если что-то не получается, подбадриваем на скамейке. Очень много разговариваем на льду, и это приносит свои плоды.

Не играли на Бурдасова с прицелом, чтобы он поскорее забил. Антон понимал, что это временно. Он очень хороший снайпер. Практически в каждой игре забивает. Его первый гол за сборную был лишь вопросом времени. Сразу поздравили его. Сказал, что в 29 лет первый гол за сборную — только начало. Дальше — больше.

Скорости на Евротуре немного выше, чем в КХЛ. Еще интереснее играть против сборных команд, где собраны лучшие хоккеисты из Европы. Это стимулирует тебя, хочется выложиться на максимум.

(Михаил Скрыль)