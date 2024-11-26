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Кузнецов, Грицюк и Порядин попали в расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала

Алина Савинова
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Евгений Кузнецов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Федерация хоккея России назвала расширенный состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. Главным тренером сборной России является Роман Ротенберг, который также возглавляет СКА.

Вратари: Илья Набоков («Металлург»), Даниил Исаев («Локомотив»), Егор Заврагин, Артемий Плешков (оба — СКА), Сергей Иванов («Сочи»).

Защитники: Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Зайцев, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Андрей Педан, Иван Выдренков (все — СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба — «Трактор»), Александр Елесин, Дмитрий Симашев (оба — «Локомотив»), Михаил Гуляев, Семен Чистяков (оба — «Авангард»), Богдан Конюшков, Антон Силаев (оба — «Торпедо»), Магомед Шараканов («Лада»), Никита Лямкин («Ак Барс»).

Нападающие: Валентин Зыков, Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Сергей Толчинский, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков (все — СКА), Максим Шабанов («Трактор»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов, Руслан Исхаков (все — ЦСКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Никита Коростелев, Даниил Аймурзин, Кирилл Пилипенко (все — «Северсталь»), Никита Артамонов («Торпедо»), Дмитрий Силантьев, Данила Юров (оба — «Металлург»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» Москва), Максим Березкин («Локомотив»), Артур Тянулин («Сочи»), Павел Порядин («Спартак»), Дмитрий Бучельников («Витязь»).

Участие в Кубке Первого канала также примут национальные сборные Белоруссии, Казахстана и сборная легионеров КХЛ.

В прошлом году победителем турнира стала «Россия 25», второе место заняла Белоруссия, третье — Казахстан. Еще одним участником соревнования была команда «Звезды и ВХЛ».

Источник: https://fhr.ru/news/item/110324/
Хоккей
Сборная России по хоккею
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