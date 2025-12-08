Кубок Первого канала по хоккею 2025: даты и место проведения, состав участников, расписание матчей

Кубок Первого канала 2025 пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря

Кубок Первого канала 2025 состоится с 11 по 14 декабря. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Участники Кубка Первого канала 2025

Сборная «России 25»

Сборная Белоруссии

Сборная Казахстана

Расписание Кубка Первого канала 2025

11 декабря, четверг

19.30. Турнир по хоккею 3х3

12 декабря, пятница

16.00. Белоруссия — Казахстан

13 декабря, суббота

18.00. Россия 25 — Белоруссия

14 декабря, воскресенье

18.00. Россия 25 — Казахстан

Время начала — московское.

Где смотреть Кубок Первого канала 2025

Турнир в полном объеме можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только игры сборной России. Расписание и результаты изучайте в разделе Кубка Первого канала и матч-центре хоккея на сайте «СЭ».