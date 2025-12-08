Кубок Первого канала по хоккею 2025: даты и место проведения, состав участников, расписание матчей
Кубок Первого канала 2025 пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря
Кубок Первого канала 2025 состоится с 11 по 14 декабря. Турнир пройдет в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске.
Участники Кубка Первого канала 2025
- Сборная «России 25»
- Сборная Белоруссии
- Сборная Казахстана
Расписание Кубка Первого канала 2025
11 декабря, четверг
19.30. Турнир по хоккею 3х3
12 декабря, пятница
16.00. Белоруссия — Казахстан
13 декабря, суббота
18.00. Россия 25 — Белоруссия
14 декабря, воскресенье
18.00. Россия 25 — Казахстан
Время начала — московское.
Где смотреть Кубок Первого канала 2025
Турнир в полном объеме можно смотреть на официальном сайте Первого канала. В эфире федерального канала покажут только игры сборной России. Расписание и результаты изучайте в разделе Кубка Первого канала и матч-центре хоккея на сайте «СЭ».
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