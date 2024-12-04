Кубок Первого канала по хоккею 2024: все участники и где пройдет

Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет с 12 по 15 декабря

Кубок Первого канала по хоккею 2024 пройдет с 12 по 15 декабря. Традиционный предновогодний турнир состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Участие примут команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (команда, состоящая из легионеров, выступающих в КХЛ).

В рамках Кубка Первого канала запланирован хоккейный турнир в формате 3x3, который состоится 13 декабря.

Матчи с участием российской сборной бесплатно покажут в прямом эфире Первого канала. В полном объеме турнир будет доступен на сайте 1tv.ru.

Сборную мира КХЛ возглавит канадский специалист, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Майк Кинэн.

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