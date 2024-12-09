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Сегодня, 13:00

Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей турнира

Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кубок Первого канала по хоккею 2024 года пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире сборных примут участие Россия 25, Белоруссия, Казахстан и команда легионеров КХЛ. КПК-2024 примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.

Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2024

12 декабря, четверг

14.30 Белоруссия — Казахстан

18.30. Россия — Сборная легионеров КХЛ

13 декабря, пятница

19.00 Турнир по хоккею 3x3

14 декабря, суббота

14.00 Россия — Белоруссия

18.30 Казахстан — Сборная легионеров КХЛ

15 декабря, воскресенье

14.00 Россия — Казахстан

18.30 Белоруссия — Сборная легионеров КХЛ

Время начала матчей — московское.

Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.

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