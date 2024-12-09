Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей турнира
Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 12 по 15 декабря
Кубок Первого канала по хоккею 2024 года пройдет с 12 по 15 декабря. В турнире сборных примут участие Россия 25, Белоруссия, Казахстан и команда легионеров КХЛ. КПК-2024 примет «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге.
Расписание Кубка Первого канала по хоккею 2024
12 декабря, четверг
14.30 Белоруссия — Казахстан
18.30. Россия — Сборная легионеров КХЛ
13 декабря, пятница
19.00 Турнир по хоккею 3x3
14 декабря, суббота
14.00 Россия — Белоруссия
18.30 Казахстан — Сборная легионеров КХЛ
15 декабря, воскресенье
14.00 Россия — Казахстан
18.30 Белоруссия — Сборная легионеров КХЛ
Время начала матчей — московское.
Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.
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