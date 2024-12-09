Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей сборной России
Сборная России сыграет на Кубке Первого канала по хоккею
Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Хозяев турнира представит сборная «Россия 25». Команда встретится с Белоруссией, Казахстаном и сборной мира из легионеров КХЛ.
Кубок Первого канала 2024 принимает «СКА-Арена».
Расписание матчей России на Кубке Первого канала 2024
12 декабря, четверг
18.30. Россия — сборная легионеров КХЛ
13 декабря, пятница
19.00. Турнир по хоккею 3x3
14 декабря, суббота
14.00. Россия — Белоруссия
15 декабря, воскресенье
14.00. Россия — Казахстан
Время начала матчей — московское.
Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.
В 2023 году Россия 25 одержала победу на Кубке Первого канала, выиграв все матчи в основное время.
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