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Кубок Первого канала 2024: даты и расписание матчей сборной России

Сборная России сыграет на Кубке Первого канала по хоккею
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото «СЭ»

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря. Хозяев турнира представит сборная «Россия 25». Команда встретится с Белоруссией, Казахстаном и сборной мира из легионеров КХЛ.

Кубок Первого канала 2024 принимает «СКА-Арена».

Расписание матчей России на Кубке Первого канала 2024

12 декабря, четверг

18.30. Россия — сборная легионеров КХЛ

13 декабря, пятница

19.00. Турнир по хоккею 3x3

14 декабря, суббота

14.00. Россия — Белоруссия

15 декабря, воскресенье

14.00. Россия — Казахстан

Время начала матчей — московское.

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Часть матчей Кубка в прямом эфире покажет Первый канал. Весь турнир будет доступен онлайн на сайте федерального канала 1tv.ru.

В 2023 году Россия 25 одержала победу на Кубке Первого канала, выиграв все матчи в основное время.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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