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Кубок Первого канала, Россия — Канада: смотреть прямую трансляцию матча

17:00
Хоккеисты сборной России. Фото photo.khl.ru
Хоккеисты сборной России. Фото photo.khl.ru
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15 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Канадой.

Встреча пройдет на «ЦСКА Арене», начало — в 18:30 по московскому времени.

После первого этапа — Кубка Карьяла — российская команда занимает третье место в турнирной таблице Евротура.

Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляция — в прямом эфире на Первом канале.

Все новости Кубка Первого канала-2021 — здесь /
Таблица Еврохоккейтура — здесь, расписание и результаты — по ссылке

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