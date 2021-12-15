Кубок Первого канала, Россия — Канада: смотреть прямую трансляцию матча
17:00
15 декабря в Москве стартует Кубок Первого канала по хоккею — второй этап Еврохоккейтура. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с Канадой.
Встреча пройдет на «ЦСКА Арене», начало — в 18:30 по московскому времени.
После первого этапа — Кубка Карьяла — российская команда занимает третье место в турнирной таблице Евротура.
Онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляция — в прямом эфире на Первом канале.
Все новости Кубка Первого канала-2021 — здесь /
Таблица Еврохоккейтура — здесь, расписание и результаты — по ссылке
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