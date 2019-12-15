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Кубок Первого канала-2019: расписание и трансляции матчей

13:30
Сборная России: домашний турнир. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России: домашний турнир. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С 12 по 15 декабря проходит традиционный предновогодний турнир четырех лучших хоккейных сборных Европы.

Матчи Кубка Первого канала-2019 принимают Москва и Санкт-Петербург, встреча Чехии и Финляндии вынесена в Пльзень.

Сборная России сыграет со Швецией и Чехией на «ЦСКА Арене» в Парке легенд в Москве. В воскресенье россияне встречаются с финнами на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Расписание Кубка Первого канала 2019 (время московское)

12 декабря, четверг

20.00 Россия — Швеция

20.30 Чехия — Финляндия

14 декабря, суббота

11.00 Финляндия — Швеция

15.00 Россия — Чехия

15 декабря, воскресенье

14.00 Швеция — Чехия

16.00 Россия — Финляндия

Кубок Первого канала-2019: турнирная таблица Евротура, расписание, трансляции и результаты матчей

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