Кубок Первого канала-2019: расписание и трансляции матчей

С 12 по 15 декабря проходит традиционный предновогодний турнир четырех лучших хоккейных сборных Европы.

Матчи Кубка Первого канала-2019 принимают Москва и Санкт-Петербург, встреча Чехии и Финляндии вынесена в Пльзень.

Сборная России сыграет со Швецией и Чехией на «ЦСКА Арене» в Парке легенд в Москве. В воскресенье россияне встречаются с финнами на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Расписание Кубка Первого канала 2019 (время московское)

12 декабря, четверг

20.00 Россия — Швеция

20.30 Чехия — Финляндия

14 декабря, суббота

11.00 Финляндия — Швеция

15.00 Россия — Чехия

15 декабря, воскресенье

14.00 Швеция — Чехия

16.00 Россия — Финляндия

Кубок Первого канала-2019: турнирная таблица Евротура, расписание, трансляции и результаты матчей