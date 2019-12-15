Кубок Первого канала-2019: расписание и трансляции матчей
13:30
С 12 по 15 декабря проходит традиционный предновогодний турнир четырех лучших хоккейных сборных Европы.
Матчи Кубка Первого канала-2019 принимают Москва и Санкт-Петербург, встреча Чехии и Финляндии вынесена в Пльзень.
Сборная России сыграет со Швецией и Чехией на «ЦСКА Арене» в Парке легенд в Москве. В воскресенье россияне встречаются с финнами на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.
Расписание Кубка Первого канала 2019 (время московское)
12 декабря, четверг
20.00 Россия — Швеция
20.30 Чехия — Финляндия
14 декабря, суббота
11.00 Финляндия — Швеция
15.00 Россия — Чехия
15 декабря, воскресенье
14.00 Швеция — Чехия
16.00 Россия — Финляндия
Кубок Первого канала-2019: турнирная таблица Евротура, расписание, трансляции и результаты матчей
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