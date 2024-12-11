Крикунов: «СКА приносит себя в жертву ради сборной, может и оступиться из-за этого в КХЛ»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что СКА может столкнуться с проблемами после Кубка Первого канала.

«Ожидаю хорошего хоккея, должно быть интересно. Общаюсь со многими тренерами, все они хотят использовать эту паузу, чтобы отдохнуть и подготовиться к решающему отрезку чемпионата. А вот СКА, можно сказать, приносит себя в жертву ради сборной. Как им удастся подготовиться к возобновлению сезона, большой вопрос. Не исключаю, что СКА может и оступиться по этой причине. В то же время они хотя бы дома и на месте, им будет проще», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие сборные России, Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира, составленная из легионеров КХЛ.