Крикунов считает, что легионеры не будут валять дурака на КПК, Кинэн не даст расслабиться

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что сборная легионеров КХЛ не будет валять дурака на Кубке Первого канала.

«Команда легионеров должна показать себя. Что касается иностранцев, канадские тренеры умеют делать коллектив в сжатые сроки. На три игры смотивировать они способны. А играть-то легионеры умеют. Уверен, они дурака валять не будут, выложатся на полную. У Кинэна не забалуешь, расслабиться им не даст», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

С 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала. В этом турнире примут участие сборные России, Казахстана и Беларуси, а также сборная мира, в которую вошли хоккеисты-легионеры КХЛ.