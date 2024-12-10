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Крикунов считает, что Квартальнов настроит Беларусь на Кубок Первого канала

Камила Абдурахманова
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Экс-тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов рассказал об участии национальной команды в Кубке Первого канала.

«У Беларуси есть хорошие молодые ребята. Присутствует вратарская проблема, хотя по командам вроде вратари и есть. Думаю, у сборной всё будет нормально. Там Дима Квартальнов настроит ребят как следует, команда поборется, как и в предыдущие годы. Главный конкурент? Сборная легионеров может выиграть этот турнир. Они явно будут не слабее белорусов, россиян и казахов», — сказал Крикунов Legalbet.by.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене». В 2023 году Кубок выиграла команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

Источник: Legalbet.by
Дмитрий Квартальнов
Владимир Крикунов
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