Кожевников считает, что сборной России не хватает центрального нападающего

Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Кожевников рассказал, что он думает о составе сборной России на «Кубок Первого канала». Он отметил, что у россиян есть нехватка центрального нападающего.

— Взяли всех сильнейших. Лучше никого нет, за исключением Кагарлицкого, но он не в форме, — цитирует Кожевникова ТАСС. — Проблема видна у нас только одна — нехватка центрального нападающего. Для Кудашова этот турнир будет проверкой и в психологическом плане, учитывая, чего от него все будут ждать.

«Кубок Первого канала» пройдет с 12 по 15 декабря. Соперниками сборной России будут команды Швеции, Чехии и Финляндии.