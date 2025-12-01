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1 декабря 2025, 22:38

Ковалев вошел в тренерский штаб сборной «Россия 25»

Анастасия Пилипенко

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев вошел в тренерский штаб команды «Россия 25» на Кубок Первого канала, сообщил в Telegram-канале главный тренер команды Роман Ротенберг.

В качестве тренера 52-летний Ковалев возглавлял «Куньлунь Ред Стар», входил в тренерский штаб олимпийской сборной Китая и московского «Спартака».

В тренерский штаб также вошли Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Андрей Царев, Алексей Бабинцев, Антон Бут, Максим Соколов, Александр Трошин, Матвей Кондратьев и Виктор Козлов.

Турнир пройдет 11-14 декабря на «Сибирь-Арене». Команда «Россия 25» сыграет со сборными Белоруссии и Казахстана.

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Хоккей
Алексей Ковалев
Роман Ротенберг
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