Ковальчук — о роли Каменского и Есмантовича в сборной: «Все будут отвечать за результат»
18:32
Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал обязанности Валерия Каменского, Игоря Есмантовича и Алексея Трощинского в команде.
— Все будут отвечать за результат, — сказал Ковальчук.
Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря на «ЦСКА Арене».
Сборная России на турнире сыграет с командами из Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.
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