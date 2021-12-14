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Ковальчук — о роли Каменского и Есмантовича в сборной: «Все будут отвечать за результат»

18:32

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал обязанности Валерия Каменского, Игоря Есмантовича и Алексея Трощинского в команде.

— Все будут отвечать за результат, — сказал Ковальчук.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 15 по 19 декабря на «ЦСКА Арене».

Сборная России на турнире сыграет с командами из Канады, Швеции, Чехии и Финляндии.

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Михаил Скрыль все материалы автора
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