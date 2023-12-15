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Коростелев о победе «России 25» над командой «Звезды и ВХЛ»: «Приятно попасть в сборную и выиграть»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «России 25» Никита Коростелев прокомментировал победу над командой «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче первого тура Кубка Первого канала.

«Очень приятно получить вызов в сборную и сыграть за нее. Классно, что победили в первом матче, впереди две важные игры и будет еще тяжелее. Ребята здорово играли, им было что доказывать и важно себя показать. Мы это ожидали, но все равно начало матча у нас получилось медленное. Хорошо, что смогли перевернуть игру.
Из-за всем известной ситуации не приезжают ни финны, ни шведы, но, думаю, что в субботу и воскресенье у нас будут солидные матчи. Это единственный турнир сборных, который сейчас есть в стране. За сборную приятно играть — большинство игроков друг друга знают, много классных молодых звездочек», — приводит «РБ Спорт» слова Коростелева.

«Россия 25» сыграет против Белоруссии 16 декабря, матч россиян с Казахстаном пройдет 17 декабря.

Источник: РБ Спорт
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