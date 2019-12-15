Нападающий сборной России и ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги матча с Финляндией (2:0).

— Хорошо, что закончили победой в такой матч, — заявил Капризов. — Теперь все возвращаются в клубы и готовятся дальше.

— Насколько сложнее чувствовать габариты коробки, когда трибуны далеко? — вопрос корреспондента «СЭ».

— Мы сегодня играли на канадке. Где-то попроще надо было сыграть, можно было больше выкинуть, чтобы шайба попрыгала. Не всегда получается войти в зону через пас.

— Что было самым необычным?

— Понятно, что трибуны были далековато. Не знаю, видно ли было болельщикам? Да? Ну тогда хорошо.

— Как вам качество льда?

— Понятно, что было мало времени на подготовку, а так — пойдет.

— Впервые не пропустили под руководством Алексея Кудашова. Что было главным?

— Сорокин здорово сыграл, и Слеп — красавец. Хороший второй гол забил.

— В финском вратаре заметили что-нибудь необычное?

— Мы сегодня не так много моментов создавали. Надо было поострее сыграть. Финны очень хорошо катались, шайбой владели. Вратарь их молодец.

— Почему в конце не попали в пустые ворота раз пять?

— Там я тупанул. Надо было самому бросать, а я начал пасовать. Надо забивать такие голы, чтобы спокойно заканчивать. (Игорь Еронко)