Казахстан — сборная мира КХЛ: смотреть матч Кубка Первого канала 2024
Казахстан и сборная мира КХЛ встретятся в матче Кубка Первого канала
Сборная Казахстан и команда звезд мира КХЛ встретятся в матче Кубка Первого канала в субботу, 14 декабря. Игра пройдет на «СКА-Арене», стартовое вбрасывание состоится в 18.30 по московскому времени.
В прямом эфире встречу Казахстана и сборной легионеров КХЛ будет показывать сайт Первого канала.
С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
Обе команды уступили в своих стартовых матчах в четверг, 12 декабря: Казахстан проиграл Белоруссии со счетом 1:3, а сборная мира КХЛ — России (1:4).
В воскресенье, 15 декабря, Казахстан сыграет с Россией, а звезды мира КХЛ — с Белоруссией.
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