Канада сыграет на Кубке Первого канала. На турнире выступят пять сборных
19:28
С 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет традиционный международный турнир — Кубок Первого канала, являющийся вторым этапом Евротура.
В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете Евротура, сообщает сайт ФХР.
Сборная России начнет второй этап Евротура матчем против команды Канады 15 декабря.
Затем российские хоккеисты проведут встречи против шведов (16 декабря), чехов (18 декабря) и финнов (19 декабря).
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