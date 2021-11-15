Канада сыграет на Кубке Первого канала. На турнире выступят пять сборных

С 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет традиционный международный турнир — Кубок Первого канала, являющийся вторым этапом Евротура.

В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, матчи с которой не будут учитываться в общем зачете Евротура, сообщает сайт ФХР.

Сборная России начнет второй этап Евротура матчем против команды Канады 15 декабря.

Затем российские хоккеисты проведут встречи против шведов (16 декабря), чехов (18 декабря) и финнов (19 декабря).