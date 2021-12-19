Хоккеисты сборной России Иван Федотов и Вадим Шипачев признаны лучшими в своих амплуа на Кубке Первого канала. Федотов был назван лучшим вратарем, Шипачев — лучшим нападающим.

Кубок Первого канала, второй в сезоне этап Евротура, проходил в Москве с 15 по 19 декабря.

Сборная Финляндии в решающем матче в овертайме обыграла команду России (2:3 ОТ) и во второй раз стала победителем Кубка Первого канала.