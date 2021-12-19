Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Новости   //    Хоккей   //    Кубок Первого канала

Иван Федотов и Вадим Шипачев признаны лучшими в своих амплуа на Кубке Первого канала

18:18
Теги:

Хоккеисты сборной России Иван Федотов и Вадим Шипачев признаны лучшими в своих амплуа на Кубке Первого канала. Федотов был назван лучшим вратарем, Шипачев — лучшим нападающим.

Кубок Первого канала, второй в сезоне этап Евротура, проходил в Москве с 15 по 19 декабря.

Сборная Финляндии в решающем матче в овертайме обыграла команду России (2:3 ОТ) и во второй раз стала победителем Кубка Первого канала.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
В Америке собрали состав России на Олимпиаду: Овечкин и Малкин — в одном звене
Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19
0
Реклама