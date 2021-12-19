Илья Ковальчук: «За этот турнир мы можем поставить команде твердую четверку»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук пообщался с журналистами по окончании Кубка Первого канала.

— Подведите итоги дебютного для вас турнира. Не смазывает ли впечатление сегодняшний результат?

— Да нет, было, как Алексей Юрьевич (Жамнов — прим. «СЭ») сказал, ребятам было дано очень много информации перед турниром. У нас было полтора дня, было много собраний. Все понимают, что ответственность большая, всем сказали, что все зависит от каждого из них, кто поедет на Олимпиаду. Я считаю, что за этот турнир мы можем поставить команде твердую четверку. Понятно, что на домашнем льду мы хотели победить, но финны достойный соперник. Мы сделаем правильные выводы и будем двигаться дальше. Кого-то выделять, наверное, не стоит. Но хочу отметить, что те молодые ребята, которые приехали в сборную, очень порадовали. Всем остальным хочу пожелать удачи, и то, что мы донесли до них в раздевалке после окончания игры с Финляндией, что до сборов на Олимпиаду остался практически месяц. Поэтому они должны сейчас о себе позаботиться, хорошо подготовиться, набрать физическое состояние правильное. Потому что некоторые ребята приехали сюда с температурой, простуженные, поэтому это заняло чуть дольше времени, чем мы ожидали от некоторых, чтобы они набрали хорошую форму.

— Известно, что последние годы базовым клубом сборной России был СКА. Но вот приехали в сборную Семенов, Чистяков. Можно ли сказать, что в плане базовости перекос идет в сторону «Авангарда»?

— Ну по поводу Чистякова, то у нас Владимир Малахов, Сергей Гончар рекомендовали его, и когда спросили мое мнение по этому хоккеисту, то они, наверное, услышали какие-то доводы, что мы решили пригласить его и проверить. На Олимпиаде жизнь не заканчивается, впереди большие турниры, и это наш ближайший резерв. Эти ребята обязаны получить практику игры за сборную. Никакого перекоса ни в какую сторону, ни в какую команду нет. Нам безразлично, кто где генеральный менеджер, кто где главный тренер, у кого какой агент. Игроки берутся по тем качествам, который интересны тренерскому штабу. Что касается базового клуба СКА, там потолка зарплат тогда не было. Подготовка к Олимпиаде была другой, сейчас это невозможно.

Сборная Финляндии выиграла все три матча на Кубке Первого канала и заняла первое место, россияне, сыгравшие четыре матча и одержавшие в них три победы, стали вторыми.