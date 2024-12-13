Хоккей
Кубок Первого канала
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

Сегодня, 21:20

Бахмутов: «В игре с Россией у сборной мира КХЛ никто жилы не рвал, кроме одного игрока»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов высказался о поражении сборной мира КХЛ от команды «России 25» (1:4) в матче Кубка Первого канала-2024.

«Эти легионеры кое-какую роль играют в своих клубах. Видимо, не смогли ничего противопоставить нашим. Чего им не хватило? Может, достучаться до них не смогли. Может, желания особого не было. У этой сборной никто жилы не рвал, кроме одного игрока. Мне понравился Шулак. Он выделялся на фоне партнеров. Он и забил в конце, был активен, пытался что-то делать, себя показать. Может, старался заработать на будущий контракт. Вот его можно лучшим назвать», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

В следующем матче «Россия 25» сыграет с командой Белоруссии, а сборная мира КХЛ встретится с Казахстаном. Обе игры состоятся 14 декабря.

Турнир проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.

Источник: Legalbet
Хоккей
Читайте также
В Грузии назвали путем в никуда интеграцию в Евросоюз
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев возглавил ОКР
Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Viber на территории России
Из Соболева сделали «диверсанта». Что происходит в «Спартаке»
Форвард «Тампы» Кучеров набрал 6 очков и стал первой звездой дня НХЛ
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плющев: «Сборная мира КХЛ не утруждала себя в матче со сборной России»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости