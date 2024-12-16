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Сегодня, 05:34

Хайруллин рассказал о шоке после пропущенных шайб в матче с Белоруссией

Даниил Аршавский
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Нападающий СКА и сборной России Марат Хайруллин рассказал об эмоциях команды после пропущенных шайб в матче Кубка Первого канала с Белоруссией (4:3 ОТ).

«Думаю, белорусы более сыграны, у них система тренера Дмитрия Квартального, знакомая нам. С ними пришлось тяжелее. Что чувствовали, когда пропустили три шайбы за минуту с небольшим? Наверное, шок, да. Неприятно получать три шайбы за такое время. Но самое главное, вернулись в игру, потом играли уже правильно», — цитирует Хайруллина «РБ Спорт».

Сборная России стала победительницей Кубка Первого канала. Помимо национальной команды Белоруссии россияне обыграли сборные мира КХЛ (4:1) и Казахстана (3:1).

Источник: «РБ Спорт»
Марат Хайруллин
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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