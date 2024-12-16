Хайруллин: «Такое количество зрителей на «СКА Арене» — только в радость»

Нападающий СКА и сборной России Марат Хайруллин высказался о большом числе болельщиков, посещающих матчи Кубка Первого канала на «СКА Арене».

14 декабря 21 412 зрителей наблюдали за победой сборной России над национальной командой Беларуси (4:3 ОТ).

«Никакого давления нет. Нам такое количество зрителей только в радость. Мы с детства мечтаем о том, чтобы играть при переполненных трибунах. Это классно. Нервы были по другим причинам — когда неправильно играли, пропускали голы», — цитирует Хайруллина «РБ Спорт».

Россияне стали победителями Кубка Первого канала второй год подряд, обыграв сборные мира КХЛ (4:1), Беларуси (4:3 ОТ) и Казахстана (3:1).