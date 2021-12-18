Григоренко признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Нападающий сборной России Михаил Григоренко был признан лучшим игроком команды в матче Кубка Первого канала против Чехии (5:2). Он оформил дубль в этом матче.

Во время церемонии награждения партнер по команде Вадим Шипачев решил подшутить над Григоренко и схватил его за свитер, не давая уехать за памятным призом.