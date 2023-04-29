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Сегодня, 14:57

Глотов — о поражении от белорусов на Кубке Первого канала: «Это в прошлом»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий СКА и сборной России 25 Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о подготовке к матчам с Белоруссией и Казахстаном.

— Хорошие ожидания. Будет достаточное количество игр. Надеемся, что порадуем болельщиков.

— Не чувствуется переутомления от хоккея за регулярку и плей-офф? Другие игроки сейчас отдыхают уже.

— Нет. Мы проиграли недалеко от финала. Это возможность реабилитироваться для нас и закончить сезон на хорошей ноте. Чувствую себя нормально.

— Долго отходили после поражения от ЦСКА в плей-офф? Наверное, это один из самых серьезных ударов в вашей карьере.

— Это неприятный момент. Я бы не сказал, что долго. Нам сразу сказали, что мы поедем в сборную. За пару дней все переосмыслили.

— Белорусы — опасный соперник? На Кубке Первого канала сборная России проиграла им.

— Это было в прошлом. Мы живем настоящим и смотрим в будущее.

В данный момент «Россия 25» проводит тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к майскому турне, первый матч которого против Белоруссии состоится 2 мая в Челябинске.

Василий Глотов
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