Главный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен прокомментировал результат матча Кубка Первого канала против России (3:4).

«Мы играли против очень сильной сборной России. Начало сложилось не в нашу пользу. В третьем периоде мы больше играли с шайбой, поэтому смогли сократить отставание в счете. Мне понравилось то, как игроки отдавались игре. У нас хорошая команда, было мало времени на подготовку», — заявил тренер.

Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего, в клубах КХЛ.