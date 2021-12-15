Главный тренер сборной Канады прокомментировал поражение от России на Кубке Первого канала
21:55
Главный тренер сборной Канады Клод Жюльен прокомментировал результат матча Кубка Первого канала против России (3:4).
«Мы играли против очень сильной сборной России. Начало сложилось не в нашу пользу. В третьем периоде мы больше играли с шайбой, поэтому смогли сократить отставание в счете. Мне понравилось то, как игроки отдавались игре. У нас хорошая команда, было мало времени на подготовку», — заявил тренер.
Сборная Канады на Кубке Первого канала представлена игроками, выступающими в европейских чемпионатах, прежде всего, в клубах КХЛ.
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