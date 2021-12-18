Главный тренер сборной Чехии назвал причину поражения от России на Кубке Первого канала

Главный тренер сборной Чехии Филипп Пешан прокомментировал игру против сборной России на Кубке Первого канала.

— Мы очень плохо вошли в игру. Первое же касание привело к пробросу, вбрасывание в нашей зоне и хороший бросок под перекладину привел к голу. Потом еще несколько ошибок и счет 3:0, после этого было очень трудно вернуться в игру. Во втором периоде мы пытались продолжить игру, не сдаваться, и в принципе у нас был шанс. Но неудачная игра в большинстве привела к тому, что мы могли сделать счет 3:2, но не смогли. И второй период проиграли, после этого исход матча был практически решен.

— Почему так много возрастных игроков у сборной Чехии?

— Тяжелый вопрос, у нас еще есть несколько игроков из КХЛ, несколько из Швейцарии, но на этом наши ресурсы в плане игроков из Европы ограничиваются.

— Держали ли в голове, что Россия и Чехия — соперники по группе?

— Никакой дополнительной мотивации не было нужно, мы просто хотели выиграть каждую игру, поэтому об олимпийской составляющей мы не думали.