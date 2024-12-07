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Сегодня, 20:45

Кудашов — о риске травмы при игре за сборную: «Ее можно получить, и выйдя на улицу»

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал вызов в сборные Кирилла Готовца и Хантера Миски.

— На Кубок Первого канала едут два игрока от «Динамо». Не опасаетесь травм на таком не статусном турнире?

— Кубок Первого канала — статусный турнир. Хорошо, что он проводится. Организаторы стараются делать его лучше и приглашать сильнейших. Что касается травм, то ее можно получить и выйдя на улицу. Игроки хотят выступать за свои сборные. Мы это только поддерживаем.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Федор Носов

Кирилл Готовец
Хоккей
ХК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Хантер Миска
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