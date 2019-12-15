Герман Титов: «Сборная России обыграла сильную организованную команду»

Бывший форвард сборной России, и тренер, работавший в нескольких клубах КХЛ Герман Титов прокомментировал итоги заключительного матча сборной России на Кубок Первого канала, в котором российская команда обыграла Финляндию (2:0).

— Это был потрясающий праздник хоккея. Я смотрел игру по телевизору, но все болельщики, которые пришли на футбольный стадион, уверен, запомнят, матч на долгую память. Хоккей в нашей стране очень любят и если почаще такие матчи будут проводиться, зрители всегда будут заполнять арену до отказа. Слышал, что на матч КХЛ между СКА и ЦСКА уже билетов в продаже нет. Хоккеисты порадовали болельщиков. Сборная России сыграла действительно великолепно. Мы обыграли очень сильную, хорошо организованную команду.