Герман Титов: «Если сборная прибавит в реализации моментов, результат придет»

Чемпион мира, бывший игрок НХЛ и тренер нескольких клубов КХЛ Герман Титов считает, что главной причиной поражения сборной России от шведов (3:4) на Кубке Первого канала стала слабая реализация голевых моментов.

— Наши ребята имели массу голевых моментов и даже, уступая со счетом 0:3, могли не только спасти игру, но даже и выиграть ее. Мы нанесли порядка 50 бросков по воротам, но в завершающей стадии атаки возникали большие проблемы — то броски не достигали цели, то спасал голкипер. Если прибавить в реализации моментов — результат придет. Уверен, что тренеры проведут работу над ошибками, внесут коррективы в состав и с чехами будет совсем иной результат. Это поражение необходимо как можно быстрее забыть и думать об играх с чехами и финнами. Обе игры пройдут при аншлаге, в праздничной обстановке и результат будет соответствующий.