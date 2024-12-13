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Нападающий «России 25» Танков: «Меня удивила сборная легионеров. Отличная идея»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА и сборной команды «Россия 25» Кирилл Танков в комментарии «СЭ» поделился мнением об участниках Кубка Первого канала.

Турнир проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и завершится 15 декабря. Помимо «России 25» в турнире участвуют сборные Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров клубов лиги.

— «Россия 25» начала Кубок Первого канала с уверенной победы над сборной легионеров КХЛ. Как оцените подобный эксперимент?

— Когда я только узнал про них, прямо удивился. По-моему, это классная затея, они собрали действительно хороших легионеров в одну команду. Счет хоть и был большой в нашу пользу, но игра была интересная. Видно, что каждый из легионеров по-своему профессионал.

— Такой формат соперников имеет перспективы?

— Да. Я считаю, что это отличная идея. Хотелось бы, чтобы продолжался такой опыт.

— Впереди у «России 25» матчи с Белоруссией и Казахстаном. Каковы шансы на итоговую победу в турнире?

— Понятно, что уровень России очень высокий. Шансы на победу, я считаю, большие, но все равно за нее нужно побороться. В любом случае все сборные хороши. Но, думаю, наша команда самая сильная, — сказал Танков «СЭ».

С белорусами команда Ротенберга сыграет 14 декабря, начало — в 14:30 по московскому времени.

После 1-го тура «Россия 25» лидирует в турнирной таблице с 2 очками, опережая национальную команду Белоруссии по дополнительным показателям. Сборная Казахстана и сборная мира КХЛ очков не набрали, располагаясь на 3-м и 4-м местах соответственно.

Сборная России по хоккею
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